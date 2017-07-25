Студенты из Казахстана пропали в Египте

Шестеро молодых казахстанцев в возрасте от 22 до 24 лет пропали в Египте, передает РИА Новости.

Согласно информации, представитель казахстанского МИД Ануар Жайнаков заявил, что два магистранта Казахстанского университета прибыли в Каир 11 июля для обучения на языковых курсах.

«Они проживали в одной квартире с еще четырьмя казахстанскими студентами того же вуза. 20 июля связь с ними прервалась, они перестали выходить на контакт со своими близкими. Все шестеро ребят пропали», — отметил Жайнаков.

Казахстанские дипломаты уже приступили к поиску студентов. Посольство республики обратилось во внешнеполитическое ведомство Египта с просьбой о содействии в установлении местонахождения молодых людей.

Как отметил Жайнаков, версии произошедшего уже отрабатываются, однако пока не подлежат огласке.