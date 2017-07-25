В португальском городе Гимарайнш азербайджанские спортсменки закончили свои выступления на чемпионате по настольному теннису с впечатляющим успехом.

В соревновании приняли участие 520 спортсменов из 44 стран. Выступавшая за Азербайджан теннисистка Нинг Жинг заняла первое местов в одиночном разряде, удостоившись золотой медали. Это самый высокий результат, показанный в данном виде спорта Азербайджаном за всю историю его независимости.

В парном разряде наши теннисистки заняли почетное второе место, снискав серебряные медали. а в командном взяли третье место, получив соответственно бронзовую медаль.

Итого в общей "копилке" азербайджанской команды по одному золоту, серебру и бронзе.