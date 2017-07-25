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Россия готовится к вторжению в Грузию Тбилиси бьет тревогу

Автор: Отдел информации 

Как ранее уже сообщал haqqin.az, на территории Северного Кавказа и сепаратистской Южной Осетии проходят семидневные военные учения по боеготовности в воинских частях 58-й общевойсковой армии ВС РФ.

К учениям привлечены около 16 тысяч военнослужащих и свыше четырех тысяч единиц вооружения и военной техники.

В самой Грузии уже забили тревогу по поводу масштабных учений российской армии на неподконтрольной официальному Тбилиси территории. Официальные лица в Грузии назвали военные учения российской армии тревожным сигналом для всего региона.

«Такие маневры представляют собой опасность и вызов не только для Грузии, но для всего региона и Европы», — заявила госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили.

Аналогичной позиции придерживается и экс-министр обороны Грузии Дмитрий Шашкин, возглавляющий НПО «Клуб реформаторов». По его мнению, Россия готовит свои военные корпуса в Цхинвали к новым маршрутам «для перехода на еще не оккупированную территорию Грузии». При этом он отмечает, что эти учения являются сигналом не только для Грузии, но и для всего региона.

«Россия не скрывает, что интересуется коридором через территорию Грузии к своей базе «Гюмри» в Армении. Они готовятся и не скрывают этого. Я думаю, что единственный, кто в этой стране не замечает происходящего, - это наше правительство», — приводит слова Шашкина «Новости-Грузия».

Напомним, накануне грузинские СМИ сообщили, что российские вооруженные силы продвинулись вперед в направлении села Карапила Каспского района Грузии. Под контроль российских военных перешла часть нефтепровода Баку - Супса. Данную информацию подтвердили и в Службе государственной безопасности Грузии.

Бригадный генерал Амиран Салуквадзе в интервью грузинским СМИ заявил, что российские войска пытаются восстановить т.н. границу, которая была во времена СССР.

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