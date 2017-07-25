Экстрадированного в Армению опасного преступника хотят освободить

Грачью Арутюняна, виновника ДТП, произошедшего в 2013 году в Новой Москве и повлекшего смерть 18 человек, могут освободить из армянской тюрьмы по причине проблем со здоровьем. Об этом агентству "Sputnik Армения" рассказал тесть арестованного Виктор Мартиросян.

Грачья Арутюнян, осужденный в России на 6 лет и 9 месяцев, 20 июля сего года был экстрадирован в Армению для отбывания там оставшегося срока наказания в соответствии с порядком, установленным европейской конвенцией "О передаче осужденных".

В июле 2013 года в Троицком районе Новой Москвы груженный щебнем грузовик, управляемый Арутюняном, столкнулся с пассажирским автобусом. В результате ДТП погибли 18 человек и более 60 получили травмы. В 2014 году родственники осужденного обратились в Минюст Армении с просьбой о содействии его экстрадиции на родину, каковая просьба и была соответствующе удовлетворена.