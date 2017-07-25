За вырубку деревьев в Баку арестованы два человека

Возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки деревьев в Баку, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

«Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре провело расследование по факту незаконной порубки деревьев группой лиц, имевшей место в Хатаинском районе столицы», - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статьям УК АР 188.2 - «Нарушение закрепленного законом права собственности на землю, то есть самовольный захват, замена или посев земельного участка» и 259.2.3 - «Незаконная порубка деревьев группой лиц по предварительному сговору».

«В связи с фактом незаконной порубки десяти деревьев на территории в 2,5 сотки и нанесением ущерба в размере 6,6 тыс. манат арестованы жители Баку Ильяс Багиров и Фуад Бехбутов», - сообщает Генпрокуратура.

В материалах дела отмечается, что указанные лица незаконно порубили деревья в ходе строительства по соседству с многоэтажным зданием частного домика .