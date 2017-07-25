В Баку запретили опасное мороженое

Министерство экономики Азербайджана выявило кишечные (колиморфные) палочки в ряде сортов мороженого отечественного производства, говорится в сообщении ведомства, распространенном во вторник.

В рамках мероприятий по борьбе с некачественными товарами министерство провело лабораторные анализы мороженого, которое производится в цехах, принадлежащих физическому лицу - Тахиру Гасымову. Речь идет о мороженом «Панда», «Каролина», «Mirage», «Матроскин» и «Зонтик».

Результаты анализа показали, что содержание кишечных палочек в этих марках мороженого превышает допустимые нормы. Кроме того, в мороженом «Каролина», «Матроскин» и «Зонтик» было выявлено превышение нормы мезофильных аэробных и факультативных аэробных микроорганизмов.

Производство названных сортов мороженого приостановлено, а уже поступившие в торговую сеть их партии отозваны обратно.