Путина просят ввести санкции против Польши

Совет Федерации России предложил президенту Владимиру Путину ограничить сотрудничество с Польшей вследствие принятого ею закона о сносе памятников советским воинам, - говорится в заявлении, принятом верхней палатой российского парламента, передает РИА Новости.

Сенаторы попросили поручить профильным ведомствам разработать предложения по возможным санкционным мерам в отношении Варшавы. Также предлагается ввести персональные санкции против польских парламентариев, выступивших инициаторами "закона о декоммунизации".

Особенно кощунственным, по мнению сенаторов, выглядит факт принятия этих поправок именно 22 июня – в День памяти и скорби, всенародно отмечаемый в России.

Совфед осудил целенаправленно предпринимаемые властями Польши попытки пересмотра истории и итогов Второй мировой войны.

На прошлой неделе президент Польши Анджей Дуда подписал поправки в Закон о запрете пропаганды коммунизма, которые предусматривают снос советских памятников на территории республики. Закон вступит в силу ровно через три месяца от момента подписания. По подсчетам Института национальной памяти Польши, ответственного за мемориальную работу, под действие закона подпадает до 230 памятников Красной армии.