В Дубае армянина арестовали за оскорбление мусульман

В Дубае под домашним арестом находится российский кинорежиссер Арик Манукян. Приехавшего в ОАЭ снимать видео свадьбы своих знакомых кинорежиссера арестовали после запуска дрона с видеокамерой рядом с мечетью шейха Зайда - одной из самых красивых в мире, куда при этом допускаются не только мусульмане, но и все желающие.

За несанкционированное использование беспилотника ему грозит крупный штраф или несколько месяцев тюрьмы.

Съемка велась с дрона. Спустя несколько минут подошли охранники и потребовали немедленно посадить дрон.

После просмотра записи молодоженов отпустили, а Манукяна, его брата и родственника жениха доставили в участок.

Всех троих допросили и поместили в тюремную камеру на шесть дней без возможности связаться с родственниками. После вмешательства российского посольства их отпустили из камеры, но поместили под домашний арест.

Как сообщает «Коммерсант», мужчин обвиняют в том, что они якобы снимали не только мечеть, но и близлежащий аэропорт.

Арестованным может грозить штраф или несколько месяцев тюрьмы.

Российские дипломаты делают все возможное для освобождения соотечественников.