Бизнесмен из Азербайджана расправился со своим компаньоном в Петербурге

37-летний бизнесмен из Азербайджана застрелил своего компаньона из охотничьего ружья. Как сообщают российские СМИ, инцидент произошел на улице Кирова в Петербурге.

Инцидент произошел около 6 часов вечера 24 июля на улице Кирова. В тот час к одному из домов подъехал автомобиль с двумя мужчинами, предпринимателем 1967 года рождения и его 22-летний сын.

Целью визита, как оперативно установили следователи, стало недовольство бизнесмена исполнением договоренностей со стороны партнера. Второй предприниматель на претензии отреагировал чересчур вспыльчиво — он вышел из дома с ружьем и нажал на спусковой крючок, направив оружие в недовольного бизнесмена. Выстрел попал в область груди 49-летнего мужчины и оказался смертельным.

Сам стрелок, осознав содеянное, незамедлительно скрылся с места происшествия. Его личность известна полицейским и его разыскивают. По версии правоохранителей, 37-летний уроженец Азербайджана может скрываться вместе с женщиной и двумя детьми в возрасте 3 и 6 лет.