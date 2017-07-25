Подписаться на уведомления
 

Армения размещает террористов ПКК в Карабахе видео

 

Турецкое общество борьбы с необоснованными армянскими претензиями (ASİMDER), сообщает что Армения разместила террористов ПКК в Варденисе. Об этом передает Ahaber.

Глава ASİMDER Гексель Гюлбей сообщил, что Армения разместила террористов ПКК и PJAK (Партия свободной жизни в Курдистане) на своей территории.

Там же проводится обучение террористов, которые будут использованы в операциях против Турции и Азербайджана.

В области озера Севан в Варденисе и Карабахе Армения разместила двенадцать лагерей для террористов ПКК и PJAK. После ликвидации другой террористической организации, ASALA, Армения продолжает поддерживать и спонсировать террористов.

Издание отмечает, что это служит инструментом для продвижения политики по созданию пресловутой «Великой Армении».

313 просмотров


Старости
Взрыв в Хатаинском районе Баку
Взрыв в Хатаинском районе Баку Обновлено 02:29; Фото
Наша погода
Сегодня 33° / 23°
26 Июл 31° / 23°
27 Июл 33° / 23°
28 Июл 34° / 25°

Наши деньги
1 USD   =   1.7012 AZN
1 EUR   =   1.9839 AZN
1 RUB   =   0.0284 AZN

Новостная лента

Саакашвили рассказал о тайной встрече Порошенко и Иванишвили
Армения размещает террористов ПКК в Карабахе видео
Песков: «Нам не говорили о возможной отставке Тиллерсона»
Бизнесмен из Азербайджана расправился со своим компаньоном в Петербурге
В Дубае армянина арестовали за оскорбление мусульман
Путина просят ввести санкции против Польши
За вырубку деревьев в Баку арестованы два человека
В Баку запретили опасное мороженое
Экстрадированного в Армению опасного преступника хотят освободить
Россия готовится к вторжению в Грузию Тбилиси бьет тревогу
Азербайджанская теннисистка стала чемпионкой Европы фото; видео
Студенты из Казахстана пропали в Египте
Будущему боевику ИГИЛ не дали вылететь в Баку
В Испании мужчина напал с ножом на полицейских
Доллар подешевел
В Баку будет жарко и ветрено
Генпрокуратура о гибели ребенка в Баку
МВД переходит на азербайджанскую бронетехнику фото
В России провоз телефона в самолете станет платным
Китай потребовал от Индии убрать своих военных из страны
Азербайджанское агентство экспортирует digital-услуги на мировую арену
Судьба турецких томатов решится 18 августа
Уголовное дело в связи с автонаездом олимпийской чемпионки в Баку
В российских тюрьмах находятся тысячи граждан Азербайджана
Россия начала масштабные учения в Южной Осетии
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться