Турецкое общество борьбы с необоснованными армянскими претензиями (ASİMDER), сообщает что Армения разместила террористов ПКК в Варденисе. Об этом передает Ahaber.

Глава ASİMDER Гексель Гюлбей сообщил, что Армения разместила террористов ПКК и PJAK (Партия свободной жизни в Курдистане) на своей территории.

Там же проводится обучение террористов, которые будут использованы в операциях против Турции и Азербайджана.

В области озера Севан в Варденисе и Карабахе Армения разместила двенадцать лагерей для террористов ПКК и PJAK. После ликвидации другой террористической организации, ASALA, Армения продолжает поддерживать и спонсировать террористов.

Издание отмечает, что это служит инструментом для продвижения политики по созданию пресловутой «Великой Армении».