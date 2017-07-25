Саакашвили рассказал о тайной встрече Порошенко и Иванишвили

Президент Украины Петр Порошенко провел тайную встречу с бывшим премьер-министром Грузии Бидзиной Иванишвили в Батуми. Об этом заявил экс-президент Грузии Михаил Саакашвили на своей странице в Facebook.

По словам Саакашивили, Порошенко обсуждал с Иванишвили возможность его экстрадиции в Грузию.

"По моим данным, Порошенко специально поехал в Батуми после официальной тбилисской части визита, чтобы обсудить этот вопрос с фактическим руководителем грузинской власти Иванишвили в его резиденции Уреки под Батуми. Их тайная встреча продолжалась более двух часов и почти полностью была посвящена мне", – отметил он.

Саакашвили также добавил, что для борьбы с ним Порошенко подключил ресурсы бизнесмена Рината Ахметова.