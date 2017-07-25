Экс-министр обороны Грузии: «Продвижение армии России – сигнал Азербайджану»

"Военные маневры России на оккупированной грузинской территории... можно оценить как сигнал всему региону, в том числе Азербайджану и Ирану", - заявил экс-министр обороны Грузии, основатель влиятельного «Клуба реформаторов» Дмитрий Шашкин, сообщает Грузия-онлайн.

Как сообщают грузинские правительственные СМИ, Дмитрий Шашкин пользуется репутацией успешного и влиятельного государственного деятеля.

«У России есть интересы, и это - не только Грузия», - сказал Шашкин. По его словам, названная российская акция должна послужить сигналом, в первую очередь, для Азербайджана. По словам экс-министра, главной целью России является открыть коридор к своей военной базе в Армении в Гюмри.

Напомним, накануне МИД и СГУБ Грузии заявили о продвижении российских вооруженных сил в направлении неоккупированной части Грузии – села Карапила Каспского района. Под контроль российских военных уже перешла часть нефтепровода Баку - Супса.

Бригадный генерал Амиран Салуквадзе в интервью грузинским СМИ заявил, что российские войска пытаются восстановить т.н. границу, которая имела место во времена СССР.