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Азербайджан увеличил поставки газа в Турцию

 

В мае этого года в Турцию экспортировано 3,727 млрд. кубометров природного газа. Как передает АПА, это на 15,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В мае прошлого года соседняя страна закупила у нас 3,215 млрд. кубометров газа.

В мае по трубопроводам было транспортировано 3,266 млрд. кубометров газа, а посредством LNG - 461 млн. кубометров.

За отчетный период Турция закупила у России 1,948 млрд. кубометров газа, у Ирана - 722 млн. кубометров, у Азербайджана - 595 млн. кубометров. На долю Азербайджана приходятся 15,96% газового импорта Турции.

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