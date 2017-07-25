Еще в трех районах Азербайджана создадут промзоны

Правительство Азербайджана изучает возможность создания промышленных зон в Агдамском, Агстафинском и Газахском районах республики, сказал министр экономики Шахин Мустафаев на расширенном заседании коллегии министерства, посвященном итогам первого полугодия 2017 года.

На сегодня в Азербайджане ведутся работы по созданию двух промышленных зон - в Масаллинском и в Нефтчалинском районах.

По словам Мустафаева, в Нефтчалинской промышленной зоне уже действуют три предприятия и в этом году вступят в строй еще шесть.

В Масаллинской же промышленной зоне, продолжил министр, завершились проектировочные работы и в ближайшее время начнется создание инфраструктуры. По словам Мустафаева, интерес к этой промышленной зоне очень высок, и уже сейчас в министерство представлены 33 проекта на сумму свыше 33 миллионов манатов.