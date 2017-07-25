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Трамп обвинил Украину и дал поручение Генпрокурору

 

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что Генеральному прокурору США Джеффу Сешнсу следует расследовать действия властей Украины, которые, по мнению американского лидера, оказывали поддержку демократке Хиллари Клинтон. Трамп написал об этом на своей личной странице в сети Twitter.

"Украинские усилия по саботажу кампании Трампа - "тихо работали на усиление Клинтон, - написал Трамп. - Так что где расследование, Генеральный прокурор?"

"Генеральный прокурор Джефф Сешнс занял очень слабую позицию в отношении преступлений Хиллари Клинтон и тех, кто допускает утечки разведывательной информации", - добавил президент США.

"Проблема в том, что исполняющий обязанности главы ФБР, человек, в сфере ответственности которого находится расследование в отношении Хиллари, - Эндрю Маккейб получил $700 тыс. от Хиллари для своей жены!" - заявил Тамп.

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