AzerGold обучает студентов добыче золота

Десять студентов Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности проходят практику на горнорудном предприятии ЗАО AzerGold в Дашкесане.

В течение трех недель они будут привлечены к активным работам на Човдаровском месторождении.

Руководящие сотрудники ЗАО AzerGold во время встреч со студентами читают им лекции. Заместитель председателя ЗАО Октай Мамедов рассказал практикантам о деятельности ЗАО, проинформировал их о перспективах добывающей отрасли.

Для прохождения практики на Човдаровском месторождении студентам созданы все условия. Практикантам разъясняются мельчайшие детали производства. Программа практической подготовки студентов будет продолжена, и в планах ЗАО ежемесячное направление студентов на практику.

По окончании университета отдельные студенты имеют перспективу быть принятыми на работу в ЗАО.

Практическая подготовка студентов проводится согласно подписанному в июле 2017 года меморандуму о сотрудничестве.