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Эрдоган: Россия и Турция договорились о поставках С-400

 

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Россия и Турция подписали документы по поставкам С-400, передает РИА Новости.

"Мы с РФ сделали необходимые шаги, подписи поставлены, надеюсь, мы увидим С-400 в нашей стране. И будем вести их совместное производство", — сказал Эрдоган, выступая на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития во вторник в Анкаре.

Турецкий лидер не уточнил, когда и под каким именно документом были поставлены подписи. Накануне он заявил, что переговоры с РФ о поставках С-400 в основном завершены.

Эрдоган добавил, что каждая страна ищет возможности обеспечить свою национальную безопасность, и должна это делать.

"А если есть возможность совместного производства (систем ПВО) – то это всегда предпочтительно. Но если мы не можем годами осуществить подобное с США, то мы сами будем искать решение. Греция использует С-300, и США это не волнует. А почему их волнует наше сотрудничество с Россией?" — сказал он.

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