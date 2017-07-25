Турецкий чиновник объяснил превосходство джихада над математикой

Член образовательного комитета турецкого парламента Ахмет Хамди Камлы заявил о чрезвычайной важности изучения джихада. Его слова передает The Independent.

По словам политика, школьникам, не наученным джихаду, бесполезно преподавать математику. «Джихад — первейший элемент ислама. Наше министерство приняло очень правильное решение. Если молитвы — столпы религии, то джихад — ее шатер», — пояснил он.

Чиновник говорил о решении министерства образования научить турецких школьников точному пониманию джихада.

«Наша задача — правильно объяснить то, что было объяснено неверно. Именно поэтому уроки исламского права и лекции по основам религии будут включать в себя изучение джихада. Истинный джихад — любовь к своему Отечеству», — пояснил министр образования Исмет Йылмаз.