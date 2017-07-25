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Павел Фельгенгауэр: «Напрямую угрозы для Азербайджана нет» о продвижении российских войск

Автор: Беседовал: Рауф Керимли, собкор 

Военные учения России на оккупированной грузинской территории, перемещение административной границы вглубь территории Грузии и захват части нефтепровода Баку - Супса вызвали серьезную обеспокоенность в Тбилиси, где, кстати сказать, говорят, что это еще и серьезный сигнал для Баку.

Как уже приводил haqqin.az  заявление экс-министра обороны Грузии Дмитрия Шашкина: продвижение вперед российского воинского контингента можно оценить как сигнал всему региону, в том числе Азербайджану и Ирану.

Комментируя для haqqin.az происходящие события, известный российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр призвал их не драматизировать. При этом он фактически подтвердил слова грузинского бригадного генерала Амирана Салуквадзе, который заявил, что российские войска пытаются восстановить т.н. границу, которая имела место во времена СССР.

Павел Фельгенгауэр

«Но я не усматриваю здесь какой-то далеко идущей стратегической цели. И тем более речь не идет о том, чтобы пробивать коридор в Армению. Если это когда-нибудь понадобится, то все будет происходить по-другому», - отметил эксперт.

Что касается Азербайджана, то, по словам Фельгенгауэра, пока напрямую угрозы для нашей страны нет.

«Сами учения – это отработка задач по защите Сочи. А то, что происходит в Грузии с переносом границ, – это, скорее, местная инициатива каких-то военных. У высшего руководства России сейчас много других проблем: американцы, санкции, Сирия, Украина, Донбасс, Корея в конце концов», - говорит наш собеседник.

При этом, по его словам, для Грузии эта проблема важна. «Прежде всего, это возможность напомнить о ситуации, создать дополнительный информационный повод для обсуждения. Что касается трубопровода Баку - Супса, то передвижение на поверхности никак не затрагивает трубу, которая зарыта под землю. Никто ее вроде не собирается отрывать. Так что в настоящий момент происходящие события никак не связаны с нефтепроводом. Если возникнут какие-то проблемы, то этот вопрос будет поднят на более существенном уровне. Пока же в данной связи проблем нет», - подчеркнул Фельгенгауэр.

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