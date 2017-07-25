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Зачем Россия захватила часть нефтепровода Баку - Супса? комментирует Вахтанг Хмаладзе

Автор: Грузинское бюро haqqin.az 

Захват российскими вооруженными силами части нефтепровода Баку - Супса является актом давления на Грузию, с тем чтобы заставить Тбилиси согласиться на делимитацию границы с самопровозглашенной республикой Южной Осетией, считает бывший депутат, член комитета по юридическим вопросам парламента Грузии Вахтанг Хмаладзе. Об этом известный политолог заявил в интервью haqqin.az.

Дело в том, что Грузия отказывается вести переговоры с так называемым руководством Южной Осетии об официальном разграничении, поскольку это равносильно признанию этого сепаратистского образования. Москва же настаивает на делимитации границы с якобы отделившимся регионом, независимость которого, кроме трех малозначащих и далеких государств, признала только Россия.

«Даже получив контроль над участком нефтепровода Баку - Супса, Россия не сможет требовать от ВР - владельца трубы плату за транзит нефти, поскольку этот отрезок проходит по территории Южной Осетии. Ничего не получит и сепаратистское образование, поскольку не является субъектом международного права.

Вместе с тем, демонстративные действия России в этом регионе означают сигнал Западу, что Кремль осуществляет здесь значительный контроль над энергетическими потоками между Каспийским регионом и Европой. Одновременно Россия обеспечивает себе дополнительные возможности оказывать влияние на региональные власти и руководство ВР на Южном Кавказе», - сказал экс-депутат в беседе haqqin.az.

Сама Грузия не в состоянии силовым путем восстановить свое право на участок нефтепровода, признал Хмаладзе. Однако он надеется, что, когда вопрос незаконного захвата отрезка крупной нефтяной магистрали будет поднят в международных организациях, Грузия, возможно, сумеет добиться желаемого.

В то же время экономист полагает, что стратегическим трубопроводам Баку - Тбилиси - Джейхан и Баку - Тбилиси - Эрзурум ничего не угрожает вследствие их географической отдаленности от южно-осетинского региона.

Напомним, что, по сообщению грузинских СМИ, российские вооруженные силы продвинулись вперед в направлении села Карапила Каспского района Грузии. При этом часть нефтепровода Баку - Супса перешла под контроль россиян.

Для справки. Нефтепровод Баку - Супса был введен в эксплуатацию в апреле 1999 года. Трубопровод был построен в рамках контракта на разработку азербайджанских месторождений Азери - Чыраг - Гюнешли  и предназначен для транспортировки нефти в рамках Соглашения о разделе продукции, подписанного 20 сентября 1994 г. между ГНКАР и группой иностранных компаний во главе с ВР.

Пропускная способность трубопровода составляет примерно 7 млн тонн нефти в год (140 тыс. баррелей в день). Оператором трубопровода является компания ВР.

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