Американским чиновникам запретят останавливаться в отелях Трампа

Член Палаты представителей США от Демократической партии, представитель штата Вирджиния Дон Байер предложил запретить федеральным служащим во время своих командировок останавливаться в отелях, владельцем которых является президент страны Дональд Трамп. Об этом пишет газета Independent.

«Дональд Трамп не должен иметь возможности набивать свои карманы, а также карманы своей семьи долларами налогоплательщиков», — отметил Байер.

Также, по его мнению, необходимо внести поправки в законопроект о расходах госслужащих «из-за беспрецедентных действий президента, который не намерен отказываться от своего бизнеса, и продолжающейся путаницы в отношениях между организациями Трампа и Белым домом».