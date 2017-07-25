В Греции и Албании продолжается строительство азербайджанской трубы

В строительстве Трансадриатического трубопровода (ТАР) наблюдаются продвижение, передает Trend.

«Почти 40 процентов стальных труб (303 километров из 765 километров) уже уложены в землю в Греции и Албании. Предпринимаются шаги в направлении повышения энергетической безопасности», - сообщила пресс-служба консорциума TAP 25 июля.

ТАР является частью «Южного газового коридора», посредством которого предполагается осуществлять поставки газа из Азербайджана в Европу.

Трубопровод ТАР стоимостью в 4,5 миллиарда евро пройдет по территории Греции и Албании, а затем по дну Адриатического моря будет выведен на юг Италии. На турецко-греческой границе он соединится с газопроводом TANAP.