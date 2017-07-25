Азербайджан осудил теракт в Пакистане

Азербайджан осуждает террористический акт в пакистанском городе Лахор и передает искренние соболезнования семьям погибших и раненых, а также всему братскому народу Пакистана, - говорится в сообщении МИД Азербайджана, размещенном на официальной странице министерства в Twitter.

Отметим, что в понедельник в Лахоре в административном центре провинции Пенджаб смертник совершил теракт. В результате 26 человек погибли, в том числе 9 полицейских, еще 49 получили ранения.

Пакистанская группировка "Талибан" взяла на себя ответственность за взрыв в Лахоре. Утверждается, что смертник 13-летний мальчик.