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США проведут еще одни испытания системы THAAD

 

Вооруженные силы США планируют провести новое испытание американской системы противоракетной обороны (ПРО). Намеченное на 29 июля, оно состоится на острове Кадьяк, штат Аляска, передает РИА Новости вторничное сообщение CNN.

Согласно этой информации, Береговая охрана США ранее уже распространила  предупреждение экипажам судов, которые в упомянутое выше время планируют находиться в акватории близ Кадьяка. Испытания пройдут в период с 19:00 по 01:30 по местному времени, резервные даты - 30 и 31 июля.

Наземная система THAAD предназначена для перехвата головных частей баллистических ракет на завершающем этапе среднего участка траектории полета и при подлете к цели. Она призвана обеспечить защиту войск США и их союзников, а также городов и важных объектов от баллистических ракет как малой дальности, так и стратегических.

Батарею THAAD США размещают в Республике Корея. Как признал в мае 2015 года тогдашний помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями, проверке и соблюдению соглашений Фрэнк Роуз, Вашингтон изучает вариант "размещения подразделения THAAD на (Корейском) полуострове на постоянной основе". Категорически против реализации таких замыслов выступают Россия и Китай.

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