Американский корабль открыл огонь по иранскому судну

Корабль ВМС США в Аравийском заливе открыл предупредительный огонь по иранскому судну, передает агентство Reuters.

Согласно информации, огонь был открыт после того, как иранское судно приблизилось к кораблю на расстояние около 130 метров.

Отмечается, что судно, которое предположительно принадлежит Корпусу стражей исламской революции, подошло к американскому кораблю ближе, чем на 150 ярдов (около 127 метров), что и стало причиной инцидента.

Перед этим его экипаж не отвечал ни на какие предупреждения. После того, как огонь был открыт, судно удалилось от американского корабля, но еще несколько часов не покидало эту зону. Рядом с кораблем ВМС США было еще несколько американских судов, патрулировавших воды.