Сергей Марков: «Дружба Азербайджана и России не по душе МИД России»

«Встреча президентов России и Азербайджана в Сочи была неожиданной, но ожидаемой. Эта встреча еще раз подтвердила, что отношения между двумя странами носят характер стратегического партнерства», об этом в интервью АПА заявил директор Института политических исследований, известный политолог Сергей Марков, комментируя встречу президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом России Владимиром Путиным.

По мнению политолога, новый этап отношений между Россией и Азербайджаном на самом деле начался в 2013 году: «Визит Владимира Путина в Баку положил начало новому этапу в этих отношениях. А во время кризиса отношений между Турцией и Россией Азербайджан поступил очень мудро. Когда Запад ввел санкции в отношении России, Азербайджан поддержал официальную Москву. В подъеме отношений между двумя странами на столь высокий уровень стоит отметить большую роль президента Ильхама Алиева. Встреча в Сочи является логичным продолжением нового этапа этих отношений».

С. Марков подчеркнул, что отмеченные прессой причины напряженности в отношениях между двумя странами являются неубедительными: «Да, между двумя странами имеются проблемы. Это естественно, что в подходах к разного рода вопросам позиции стран отличаются. Такие мелкие проблемы, как арест российского гражданина, блогера Лапшина, запрет на въезд в Азербайджан гражданам России армянского происхождения, отмена регистрации Всероссийского Азербайджанского Конгресса не свидетельствуют о том, что в отношениях между двумя странами имеется напряженность. Потому что это очень мелкие политические проблемы. Отношения Россия - Азербайджан надо рассматривать в широком аспекте. Ответ на все эти вопросы дала встреча Владимира Путина и Ильхама Алиева в Сочи.

Конечно же, отношения между Москвой и Баку в политической и военно-технической сферах очень беспокоят руководство Армении. В своих выступлениях официальные лица Армении открыто признают это. Сочинская встреча показала, что отношения между двумя странами развиваются в позитивном ключе. Развитие отношений Москва - Баку не по душе некоторым силам. В России эти силы находятся в государственных органах, в том числе в Министерстве иностранных дел. Они так раздувают любую мелкую проблему между Россией и Азербайджаном, что может показаться, будто эти отношения чрезвычайно напряжены».

По мнению политического эксперта, консультации между Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным в Сочи прошли не впустую: «Уверен, что одним из основных предметов обсуждений в ходе консультаций было урегулирование нагорно-карабахского конфликта. Дело в том, что Армения и Азербайджан сейчас на пороге нового конфликта. Переговоры заморожены, потому что Армении выгоден статус-кво, и она блокирует содержательные переговоры. Возобновление военных действий, если не продолжатся переговоры, почти неизбежно. Как вернуться за стол переговоров и каким должен быть новый договор в связи с урегулированием конфликта – было предметом обсуждений Путина с Алиевым».

По мнению С. Маркова, в ближайшее время президент России встретится также с президентом Армении: «Либо будет обсуждено заключение нового договора, либо же начнутся военные действия. Сейчас вопрос стоит более жестко».