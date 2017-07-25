На прошлой неделе сенат США принял законопроект о новых санкциях против России, Ирана и Северной Кореи. Документ, одобренный большинством сенаторов, затем отправлен был на утверждение в Белый дом, сообщает haqqin.az.

Законопроект составлен из двух компонентов, основной из которых предполагает, что президент Дональд Трамп не сможет как бы то ни было повлиять на антироссийские санкции без соответствующего одобрения Конгресса. Такое ограничение прав главы американского государства сенаторы собираются предпринять вопреки Конституции Штатов, согласно которой внешняя политика - сугубая прерогатива главы государства. Во второй же части документа оговаривается распространение санкций на все международные проекты с участием российских энергетических компаний.

При этом новый законопроект не ограничивается лишь энергетическими компаниями России, охватывая, скажем, и горнодобывающий и железнодорожный сектора. В соответствии с документом можно будет применить санкции даже к тем компаниям, которые только начинают совместный с Россией бизнес. По сути, это самый жесткий вариант антироссийских санкций с начала известных событий в Украине.

Как уже сообщалось, новый законопроект об антироссийских санкциях может нанести серьезный ущерб также и Азербайджану. В своих публикациях это утверждают бывший специальный посланник госсекретаря США по каспийским энергетическим проектам, бывший посол США в Азербайджане Ричард Морнингстар, а также глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

Так, российский «ЛУКОЙЛ» владеет 10% акций проекта «Шахдениз», что автоматически ставит этот проект под действие санкций. В результате, как предупреждают Морнингстар и Ишингер, "беспощадный закон" принесет России больше пользы, чем вреда. А все потому, что «Шахдениз» является источником газа для «Южного газового коридора», который должен уменьшить зависимость Европы от российского газа и тем самым повысить ее энергетическую безопасность. Добытый на «Шахдениз» газ посредством газопроводов TANAP и TAP предполагается транспортировать в Южную Европу.

Авторитетные дипломаты, учитывая это, предложили внести специальные дополнения в закон о новых санкциях, как это было сделано несколько лет назад с законом о санкциях против Ирана. Тогда, в соответствии со внесенными поправками, все иранские энергетические компании подпадали под санкции США, за исключением разве только лишь NİOC, принимающей участие в проекте «Шахдениз» и владеющей 10% акций проекта.

Однако на этот раз Конгресс, видимо, не стал учитывать проект «Шахдениз» и отправил закон об ужесточении санкций на утверждение президенту Трампу, которому, собственно, ничего не остается, кроме как его подписать. Если же Трамп позволит себе наложить вето на этот законопроект, то скандал в отношении его предполагаемых связей с Россией разгорится с новой силой, а значит, давление на него усилится.

Вместе с тем, как пишут американские СМИ, в Белом доме в отношении закона возникли противоречия, хотя администрация все же по большей части склоняется к тому, чтобы законопроект утвердить без изменений.

Законопроект о новых антироссийских санкциях может нанести ущерб и Казахстану, потому что в Консорциуме прикаспийских трубопроводов, посредством которых экспортируются две трети казахстанской нефти, 31% акций принадлежит российской государственной компании «Роснефть». Возглавляет консорциум американская компания Chevron. Новые антироссийские санкции сильно осложнят экспорт казахстанской нефти.

Так какое же значение будет иметь новый закон о санкциях для «Южного газового коридора» стоимостью в 45 миллиардов долларов и для основного газового месторождения Азербайджана, если его подпишет Трамп?!.

В связи с тем, что «ЛУКОЙЛУ» принадлежит 10% акций «Шахдениз», в случае принятия законопроекта американские банки, а также банки, которые проводят свои операции через финансовую систему США, не смогут выдавать кредиты на его реализацию. В противном случае эти финансовые институты будут оштрафованы на очень крупные суммы. И это в то время, как Азербайджан и без того испытывает определенные трудности в привлечении кредитов для «Южного газового коридора».

К тому же иностранные компании могут отказаться от поставок необходимого для проекта оборудования. В результате возникнут новые сложности для строительства все того же "Коридора».

В таких условиях либо глава «ЛУКОЙЛА» Вагит Алекперов будет вынужден продать свою долю в «Шахденизе» и уйти из Азербайджана, либо Дональд Трамп отдельным указом должен вывести «Южный газовый коридор» из-под действия новых антироссийских санкций. Если, конечно, Конституция США позволяет американскому президенту такое сделать!