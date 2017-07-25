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В Молдавии призвали Евросоюз и США вмешаться в приднестровский конфликт

 

Председатель Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк призвал Евросоюз и США помочь в решении приднестровского конфликта. Об этом говорится в его статье для американского издания The Hill, сообщает NewsMaker.

По мнению Плахотнюка, из-за присутствия российских войск в Приднестровье Молдавия и ее отношения с Западом — под угрозой.

«Кишинев неоднократно требовал вывода российских войск, а также замены военной миротворческой миссии гражданской. Наша цель — так воссоединить всех граждан в единой стране, чтобы соблюсти и права жителей Приднестровья, и территориальную целостность Молдовы», — подчеркнул он.

По его словам, Молдавия оказалась в сложной ситуации из-за того, что в Приднестровье находятся около 2 тысяч российских военных. Помимо этого, есть и другие угрозы.

«Москва ввела эмбарго на молдавскую продукцию, молдавских чиновников преследуют во время поездок за границу. Россия существенно влияет на нашу страну и постоянно очерняет имидж Евросоюза и США. Прошлой осенью российская пресса вмешивалась в наши выборы и помогла пророссийскому кандидату Игорю Додону стать президентом Республики Молдова», — добавил Плахотнюк.

Также политик отметил, что Додон стремится к разрыву отношений с ЕС и укреплению связей с Россией.

Плахотнюк считает, что решение приднестровского вопроса должно стать приоритетным для международных партнеров Молдавии.

«Сейчас мы как никогда нуждаемся в вашем вмешательстве», — отметил он.

Напомним, 21 июля парламент Молдавии принял заявление о необходимости вывода российских войск из Приднестровья. Президент Игорь Додон назвал действия правящей коалиции очередной провокацией в отношении России.

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