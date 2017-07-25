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В Азербайджане создана еще одна промзона

 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение о создании Гаджигабульской промышленной зоны, сообщает официальный сайт главы государства.

Согласно распоряжению, в целях поддержки малого и среднего предпринимательства на территории зоны будут действовать предприятия, занимающиеся производством ненефтяной продукции, а также предоставлением услуг.

Организация и регулирование деятельности промышленной зоны поручено ООО «Азербайджанская инвестиционная компания».

Президент поручил Кабинету министров Азербайджана в четырехмесячный срок предоставить ООО «Азербайджанская инвестиционная компания» в постоянное пользование 20 га земли на территории Гаджигабульского района с правом предоставления в аренду для деятельности промзоны.

Министерству экономики поручено принять необходимые меры по обеспечению организации деятельности промзоны, приведению земли в пригодное для использования состояние, созданию внешней и внутренней инфраструктуры и эффективному осуществлению предпринимательской деятельности на территории зоны. С этой целью глава государства распорядился выделить министерству 4 млн манатов из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете 2017 года.

Также министерству поручено обеспечить осуществление мер по организации деятельности, регулированию, развитию промзоны, определению приоритетных направлений по выпускаемой продукции.

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