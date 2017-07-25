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Финансовый гигант призвал избавляться от российских облигаций

 

Котировки еврооблигаций РФ не в полной мере учитывают угрозу расширения санкций США, прогнозируют эксперты американского финансового гиганта Citigroup Inc., рекомендуя инвесторам ставить против госбумаг.

Банк советует продавать евробонды с погашением в 2042 году на уровне 109,50% от номинала и Z-спредом 252 базисных пункта, сообщает Finanz со ссылкой на обзор, подготовленный стратегами Луисом Коста и Толлером Хао.

По итогам вчерашних торгов бумаги подешевели на 117 базисных пунктов или максимальную величину более чем за месяц, а к 13:45 мск потеряли еще 15 базисных пунктов до 108,899% от номинала.

«Мы не верим, что в цены заложен полный эффект возможных в скором времени санкций против России, особенно когда речь идет о суверенных долговых инструментах, — говорится в обзоре. — Мы считаем, что у Белого дома может быть очень мало возможностей для того, чтобы решительно наложить вето на двухпартийный законопроект, подготовленный конгрессменами».

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