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Goldman Sachs о будущем нефти

 

При наиболее экстремальном сценарии пик спроса на нефть может прийтись на 2024 год. Как сообщает Forexpf.Ru, с этим прогнозом выступили аналитики американского банка Goldman Sachs.

В докладе говорится, что к этому могут привести рост энергоэффективности двигателей внутреннего сгорания, проникновение на рынок электрокаров, рост цен на топливо, а также замедление темпов мирового экономического развития.

Дальнейший рост экономик развивающихся стран, который возглавит Индия, может отсрочить наступление этого события и до 2030 года. В любом случае, согласно прогнозам, спрос на бензин и дизельное топливо будет и дальше стагнировать, а их долю рынка займут другие нефтепродукты.

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