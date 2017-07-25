Чавушоглу заявил о победе над оттоком мигрантов

Число мигрантов, которые незаконно переправляются из Турции на греческие острова, сократилось на 99% благодаря миграционному соглашению между Анкарой и Брюсселем, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу во вторник.

"Сегодня мы обсудили миграцию. Благодаря миграционному соглашению на 99% уменьшилось число мигрантов, которые незаконно перебираются из Турции на греческие острова", — заявил Чавушоглу на совместной пресс-конференции с Могерини и Ханом в Брюсселе. Трансляцию ведет телеканал TRT.

Он добавил, что обсудил с представителями ЕС сотрудничество по энергетике и борьбе с терроризмом. "Кризисы в Катаре, Сирии, Ливии, на Украине – все это мы тоже обсудили. У нас нет разницы во взглядах на эти темы", — добавил турецкий министр.