Посольство в Чехии о поставках вооружения в Афганистан на азербайджанских самолетах

Посольство Азербайджана в Чехии выступило с заявлением по поводу публикаций в чешских СМИ о доставке оружия на Ближний Восток через Азербайджан.

В посольстве отметили, что Азербайджан тесно сотрудничает с НАТО, и в том числе с США, в рамках борьбы с международным терроризмом и радикальными группами, а также помогает альянсу в транспортировке оружия для реализации миротворческой миссии в Афганистане и других странах.

В заявлении говорится, что любые спекуляции по поводу участия Азербайджана в незаконной перевозке оружия формируются под влиянием армянской пропаганды

«Таким образом, информация о том, что Silk Way Airlines участвует в перевозке военной техники, является не более чем неудачной попыткой дезинформации, говорится в заявлении. Абсурдность подобной информации подчеркивает тот факт, что по дипломатическим каналам невозможно перевезти оружие без специального разрешения на транзит военной техники», - говорится в заявлении.