Подписаться на уведомления
 

В Дагестане нашли похитителя министра

 

Суд взял под стражу на два месяца одного из подозреваемых в похищении министра строительства, архитектуры и ЖКХ Дагестана Ибрагима Казибекова, сообщил РИА Новости представитель Верховного суда республики.

По версии следствия, 20 июля два жителя Махачкалы похитили чиновника, угрожая ему огнестрельным оружием. На следующий день во время передачи части выкупа в размере 30 миллионов рублей злоумышленники были задержаны, заложника освободили. Как сообщил источник в правоохранительных органах, всего они требовали за освобождение министра 70 миллионов рублей.

"Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца одному из подозреваемых", — сказал собеседник агентства.

56 просмотров


Старости
Армения поворачивается к НАТО
Армения поворачивается к НАТО нож в спину России
Наша погода
Сегодня 34° / 23°
26 Июл 31° / 23°
27 Июл 33° / 23°
28 Июл 34° / 25°

Наши деньги
1 USD   =   1.7012 AZN
1 EUR   =   1.9839 AZN
1 RUB   =   0.0284 AZN

Новостная лента

Moody’s повышает рейтинги Межбанка
В Дагестане нашли похитителя министра
Посольство в Чехии о поставках вооружения в Афганистан на азербайджанских самолетах
Чавушоглу заявил о победе над оттоком мигрантов
Goldman Sachs о будущем нефти
Финансовый гигант призвал избавляться от российских облигаций
В Армении бесследно исчез еще один чиновник
В Азербайджане создана еще одна промзона
В Молдавии призвали Евросоюз и США вмешаться в приднестровский конфликт
Вагиту Алекперову придется покинуть Азербайджан? США не оставляют шансов ЛУКОЙЛ
В Агстафе волк напал на женщину
Абитуриент из Нефтчалы пропал в Баку
Дело бывшего мэра Дербента вернули в прокуратуру
Сергей Марков: «Дружба Азербайджана и России не по душе МИД России»
Американский корабль открыл огонь по иранскому судну
В Армении еще один политзек: журналиста осудили на 1,5 года тюрьмы
США проведут еще одни испытания системы THAAD
Азербайджан осудил теракт в Пакистане
Американским чиновникам запретят останавливаться в отелях Трампа
В Греции и Албании продолжается строительство азербайджанской трубы
Зачем Россия захватила часть нефтепровода Баку - Супса? комментирует Вахтанг Хмаладзе
Павел Фельгенгауэр: «Напрямую угрозы для Азербайджана нет» о продвижении российских войск
Турецкий чиновник объяснил превосходство джихада над математикой
Эрдоган: Россия и Турция договорились о поставках С-400
Отца 145 детей признали виновным в многоженстве
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться