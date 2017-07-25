Подписаться на уведомления
 

Moody’s повышает рейтинги Межбанка

 

После принятия плана по реструктуризации внешних долгов Международного Банка Азербайджана со стороны иностранных кредиторов агентство Moody’s повысило рейтинги Банка. Таким образом, рейтинг долгосрочных депозитов в местной и иностранной валюте повысился с Caa2 до уровня Caa1. Рейтинг старших необеспеченных долговых обязательств в иностранной валюте повысился с Caa3 на уровень Caa2. Базовая оценка кредитоспособности  (Baseline Credit Assessments – BCA) была повышена с са до уровня саа3. В то же время, долгосрочная оценка кредитных рисков контрагента (Credit Risk Assesment – CRA) повысилась с  Caa1 (cr) до уровня B3. Рейтингу долгосрочных депозитов банка был присвоен позитивный прогноз.

В своем заявлении агентство сообщило, что новые рейтинги основаны на результатах голосования по принятию плана реструктуризации,  которые были объявлены 18 июля. Изменения в рейтингах  указывают на то, что Moody’s позитивно расценивает шаги по оздоровлению финансового благосостояния Банка. По прогнозам агентства  реализация плана реструктуризации усилит финансовую устойчивость, капитальную позицию и улучшит качество активов Банка. Помимо реструктуризации внешних обязательств, передача оставшихся проблемных активов Аграркредиту также поможет улучшению качества банковских активов.

По мнению экспертов Moody’s процесс передачи проблемных активов завершится до конца 2017 года. Ожидается, что капитал первого уровня Банка после реструктуризации превысит 13%. Долговой портфель Международного Банка Азербайджана также ощутимо улучшится после завершения процесса реструктуризации.

По прогнозам агенства к концу 2018 года МБА планирует продемонстрировать прибыль, что в значительной степени будет также  зависеть от макроэкономической ситуации  в  стране.

Moody’s оценивает вероятность государственной поддержки Банка как высокую, в связи с 95%-м участием АР в акционерном капитале, а также значительной долей Банка по активам на локальном рынке. Кроме того, отдельно отмечено, что реструктуризация внешних обязательств Международного Банка Азербайджана никак не сказалась на клиентах и держателях вкладов. В заявлении также указывается, что после окончания процесса реструктуризации агентство Moody’s пересмотрит рейтинги МБА в сторону повышения. 

0 просмотров


Старости
Армения поворачивается к НАТО
Армения поворачивается к НАТО нож в спину России
Наша погода
Сегодня 34° / 23°
26 Июл 31° / 23°
27 Июл 33° / 23°
28 Июл 34° / 25°

Наши деньги
1 USD   =   1.7012 AZN
1 EUR   =   1.9839 AZN
1 RUB   =   0.0284 AZN

Новостная лента

Moody’s повышает рейтинги Межбанка
В Дагестане нашли похитителя министра
Посольство в Чехии о поставках вооружения в Афганистан на азербайджанских самолетах
Чавушоглу заявил о победе над оттоком мигрантов
Goldman Sachs о будущем нефти
Финансовый гигант призвал избавляться от российских облигаций
В Армении бесследно исчез еще один чиновник
В Азербайджане создана еще одна промзона
В Молдавии призвали Евросоюз и США вмешаться в приднестровский конфликт
Вагиту Алекперову придется покинуть Азербайджан? США не оставляют шансов ЛУКОЙЛ
В Агстафе волк напал на женщину
Абитуриент из Нефтчалы пропал в Баку
Дело бывшего мэра Дербента вернули в прокуратуру
Сергей Марков: «Дружба Азербайджана и России не по душе МИД России»
Американский корабль открыл огонь по иранскому судну
В Армении еще один политзек: журналиста осудили на 1,5 года тюрьмы
США проведут еще одни испытания системы THAAD
Азербайджан осудил теракт в Пакистане
Американским чиновникам запретят останавливаться в отелях Трампа
В Греции и Албании продолжается строительство азербайджанской трубы
Зачем Россия захватила часть нефтепровода Баку - Супса? комментирует Вахтанг Хмаладзе
Павел Фельгенгауэр: «Напрямую угрозы для Азербайджана нет» о продвижении российских войск
Турецкий чиновник объяснил превосходство джихада над математикой
Эрдоган: Россия и Турция договорились о поставках С-400
Отца 145 детей признали виновным в многоженстве
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться