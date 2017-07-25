Amnesty International обвинили в связях с Гюленом

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обвинил задержанную в стране главу турецкого представительства организации Amnesty International Идиль Эсер в членстве в организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO).

Ранее суд в Турции принял решение об аресте Эсер и еще пятерых правозащитников, в числе которых был гражданин Германии Петер Штойдтнер. Они обвиняются в поддержке терроризма.

"Amnesty International ведет работу в Турции и свободно это делает. Но их глава — член FETO, связывалась с главарями FETO за границей. При чем тут ее членство в Amnesty? Все, что мы можем сделать, — это ускорить расследование. Вам кажется, что мы пытается препятствовать деятельности Amnesty. Ничего подобного! Но некоторые их члены входят в FETO. Любое проявление нашей реакции на подобные вещи воспринимается как посягательство на права и свободы", — сказал Чавушоглу на совместной пресс-конференции с Могерини и Ханом в Брюсcеле. Трансляцию вел телеканал TRT.