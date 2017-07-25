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Халифа Хафтар принес мир в Ливию

 

Глава правительства национального согласия Ливии Фаиз Сарадж и командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар на переговорах в Париже договорились о перемирии, сообщается на сайте Елисейского дворца.

Переговоры с представителями противоборствующих сторон провел президент Франции Эммануэль Макрон.

«В соответствии с межливийским политическим соглашением и международными договорами, для защиты территории и суверенитета Ливии мы обязуемся прекратить огонь и воздержаться от любого применения вооруженных сил, за исключением случаев борьбы с терроризмом», — говорится в коммюнике.

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