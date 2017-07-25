Халифа Хафтар принес мир в Ливию

Глава правительства национального согласия Ливии Фаиз Сарадж и командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар на переговорах в Париже договорились о перемирии, сообщается на сайте Елисейского дворца.
Переговоры с представителями противоборствующих сторон провел президент Франции Эммануэль Макрон.
«В соответствии с межливийским политическим соглашением и международными договорами, для защиты территории и суверенитета Ливии мы обязуемся прекратить огонь и воздержаться от любого применения вооруженных сил, за исключением случаев борьбы с терроризмом», — говорится в коммюнике.