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«Карабах» не может забить «Шерифу» Лига чемпионов

Автор: Отдел спорта 

В Баку на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова проходит первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Карабахом» и молдавским «Шерифом». После первого тайма счет 0:0.

Составы команд:

«Карабах» - Ибрагим Шехич, Гара Гараев, Максим Медведев, Мичел, Дино Ндлову, Дональд Герье, Ричард Алмейда, Афран Исмайлов, Анси Аголли, Якуб Жезничак, Бадави Гусейнов.

Запасные – Антон Каниболоцкий, Рахид Амиргулиев, Махир Мадатов, Ариф Дашдамиров, Эльвин Юнусзаде, Агабала Рамазанов, Джошгун Диниев.

«Шериф» - Звонимир Микулич, Петру Раку, Виктор Оливейра, Стефан Мугоша, Криштиано Да Силва Лейте, Георге Антон, Сирилл Баррош Байала, Йосип Брезовец, Зигуй Бадибанга, Матео Сушич, Вячеслав Посмак.

Запасные – Сергей Юрич, Ион Жардан, Жоалиссон Сантош Оливейра, Бенджамин Балима, Евгений Оанча, Виталий Бордиян, Виталий Дамашкан.

Уже на 1-й минуте «Карабах» заработал право на угловой и провел массированную атаку, в ходе которой наша команда могла трижды поразить ворота «Шерифа». Команду из Тирасполя спасал голкипер Микулич, а в одном из эпизодов показалось, что мяч попал в руку футболисту «Шерифа», но свисток белорусского арбитра Сергея Цинкевича промолчал.

Правда, уже в ответной атаке арбитр не назначил куда более явный пенальти в ворота «Карабаха».

В начале матча травму получил польский легионер «Карабаха» Жезничак. Ему даже пришлось покинуть поле примерно на минуту, в течение которой чемпион Азербайджана играл вдесятером. Но затем поляк вернулся на поле и продолжил игру, судя по всему, после обезболивающего укола. Учитывая отсутствие Рашада Садыхова из-за травмы, тренерский штаб «Карабаха» был вынужден пойти на такой рискованный шаг. Однако на 24-й минуте Гурбан Гурбанов все же вынужден был заменить Жезничака, выпустив Эльвина Юнусзаде. Тем временем игра проходила без опасных моментов, за стартовым штурмом «Карабаха» продолжения не последовало.

А между тем достаточно странное решение принял судья Цинкевич, не назначивший на 28-й минуте штрафной удар за грубое нарушение Посмака против Ндлову. Футболист «Карабаха» остался лежать на газоне. К счастью, травмы удалось избежать.

Голевых моментов, если не считать первых минут, фактически не было. Лишь в концовке первого тайма «Шериф» угрожал воротам хозяев: после углового Раку неточно пробил через себя.

В целом, в первом тайме обе команды уверенно оборонялись, не позволяя сопернику разгуляться в своей штрафной. 

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