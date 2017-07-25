Чеченцы с битами напали на сирийца в Австрии

Несколько уроженцев Чечни напали с битами на 18-летнего сирийца в австрийском городе Линц вечером в понедельник, 24 июля. Об этом сообщает Neues Volksblatt. В этот же день 18-летний гражданин Ирака получил три ножевых ранения.

Поводом для двух атак, по мнению полицейских, могла стать месть за нападение на двух молодых россиян из-за женщины в местном клубе, совершенное на выходных.

Отмечается, что в атаке участвовали от шести до восьми чеченцев. Стражи порядка задержали 26-летнего гражданина России; при себе у него была бейсбольная бита.

Раненые молодые люди доставлены в больницы. Ведутся поиски всех нападавших.