По информации Отдела по вопросам предоставления убежища и миграционной политики МВД Чехии, за шесть месяцев текущего года убежище в стране попросили 713 иностранцев. Примечательно, что граждане Азербайджана занимают второе место по числу поданных прошений. Их было 56, сообщает haqqin.az со ссылкой на ceskenoviny.cz.

Чаще всего убежище в Чешской Республике просили граждане Украины (254 прошения - это больше, чем каждое третье заявление). Украинцы уже несколько лет лидируют по количеству заявлений на получение убежища в Чехии. В этом году они подали их на восемь больше, чем в первом полугодии 2016 года.

Весьма характерно, что на гребне новой волны эмиграции из Азербайджана – не политзаключенные, а представители зажиточного среднего класса.

Третьими стали граждане Грузии (52 заявления). За ними следуют граждане Армении, Сирии, Вьетнама, Кубы и России, которые подали от 24 до 48 заявлений.

По сравнению с прошлым годом стало намного меньше граждан Ирака, которые искали убежище в Чехии (в этом году принято 17 заявлений, в прошлом – 131). Тогда чешские власти пытались реализовать проект по переселению в Чехию христианских беженцев из Ирака, но от идеи отказались после того, как часть беженцев переехала в Германию, а часть – вернулась на родину.

Из 713 иностранцев, подавших заявление, с января текущего года по конец июня убежище в Чехии получили лишь 23 человека. Еще 67 иностранцев получили дополнительную охрану, которая, в отличие от убежища, имеет ограниченный срок действия. Охрана выдается преимущественно тем иностранцам, которые не получили убежище, но которых ожидает опасность по возвращении домой. В остальных случаях чешские власти отказали в убежище или остановили процесс. Еще 827 заявлений ожидают рассмотрения.

Чешское издание не сообщает, сколько азербайджанцев среди этих 23 «счастливчиков». Между тем haqqin.az уже не раз писал о том, что европейские страны стали гораздо интенсивнее рассматривать запросы на получение статуса беженца и активно отказывать иностранцам. Так называемым «политэмигрантам» из Азербайджана уже не помогают критические посты в социальных сетях, при помощи которых они пытаются доказать, что являются непримиримыми врагами азербайджанской власти и им нельзя возвращаться на родину.

Европейцев уже не купить походами на специально организованные в городах Старого Света антиазербайджанские «митинги» и публикацией в соцсетях статусов и фотографий, под которыми зачастую появляются фейковые угрозы их авторам. Раньше в Европе соглашались с тем, что если человек участвовал в антиазербайджанской акции, то в Баку ему возвращаться опасно. Однако сейчас этот трюк уже не проходит. Комментарии в фейсбуке или участие в пикете теперь не считаются основаниями для получения статуса политического беженца.

Таким образом Азербайджан покидают не граждане, заявляющие о политических притеснениях, а вполне респектабельные бизнесмены, которые избавляются от собственности в самом Азербайджана с целью переезда в развитое с экономической точки зрения европейское сообщество. При этом азербайджанцы отдают предпочтение Чехии, странам Восточной и Южной Европы. Таким образом, если речь идет об эмигрантах из Азербайджана, то речь идет не о потенциальных обитателях лагерей беженцев, а о представителях среднего класса, которые стремятся к еще более лучшей жизни.

К тому же, если речь идет о Чехии, то Прага не так давно официально выступила против решения Брюсселя о справедливом распределении беженцев в рамках Евросоюза. Чешское правительство решило до сентября текущего года больше не принимать беженцев. Именно в сентябре должен завершиться проект ЕС, согласно которому для стран-членов установлены квоты на прием мигрантов, изначально прибывших в Италию и Грецию.

МВД Чехии объяснило отказ участвовать в программе по перераспределению мигрантов тем, что «система распределения беженцев не работает» и «ситуация с безопасностью изменилась» после терактов в Европе. Согласно квотам, Чехия должна была принять 2691 просителя убежища в ЕС из 120 000.