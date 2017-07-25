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Палестина отказалась восстанавливать отношения с Израилем

 

Глава Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас заявил, что Палестина не восстановит связи с Израилем, несмотря на демонтаж металлоискателей при входе на Храмовую гору в Иерусалиме, сообщает агентство Франс Пресс.

"Пока все не вернется к положению, которое было до 14 июля, никаких изменений не будет", — заявил Аббас.

Он добавил, что только после отмены всех новых мер израильских властей в отношении Храмовой горы ПНА рассмотрит вопрос возвращения к налаживанию двусторонних отношений.

"Все новые израильские меры… должны быть отменены. Тогда ситуация в Иерусалиме нормализуется, и мы продолжим нашу работу над двусторонними отношениями", — заключил Аббас.

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