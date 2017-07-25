Новая ставка Кремля в Грузии

Россия сделала ставку на новую политическую силу в Грузии - малоизвестную партию «Альянс патриотов», пишут грузинские СМИ.

Делегация в составе трех человек - Георгия Ломия, Ады Маршания и Нато Чхеидзе, в течение двух дней находилась в Москве и встречалась с депутатами российской Государственной Думы, обсуждая перспективы российско-грузинских отношений.

На парламентских выборах 2017 года данная партия все же набрала 5% голосов и прошла в парламент.

«Альянс патриотов» придерживается позиции, что для того, чтобы добиться восстановления территориальной целостности Грузии нужно пойти на прямой диалог с российским руководством, которое якобы заинтересовано в установлении мира на Кавказе, нужно лишь задобрить его и выполнить все условия, которые будут им поставлены.