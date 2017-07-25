Госдеп США опроверг отставку Тиллерсона

Представитель Госдепартамента США опроверг информацию CNN о том, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон планирует уйти в отставку.

Телеканал CNN со ссылкой на источники ранее сообщил, что Тиллерсон вероятно рассматривает возможность ухода с должности госсекретаря из-за разногласий с Белым домом, "включая новую дискуссию о политике в отношении Ирана" и кадровую политику его отдела.

Кроме того, по утверждению телеканала, госсекретарь назвал непрофессиональными последние публичные заявления президента США Дональда Трампа в адрес генпрокурора Джеффа Сешнса.