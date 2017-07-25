Нахчыван меняет свою Конституцию

25 июля состоялась шестая сессия Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики пятого созыва, сообщает АзерТАдж.

В повестку сессии были включены вопросы социально-экономического развития в первой половине 2017 года, внесение изменений в Конституцию и другие вопросы.

Выступая перед депутатами и участниками сессии, председатель Верховного Совета Васиф Талыбов напомнил, что на референдуме в сентябре 2016 года были внесены изменения в Конституцию Азербайджана.

В соответствии с этим был подготовлен законопроект о внесении изменений и в Конституцию Нахчыванской Автономной Республики.

Законопроект был принят на сессии Верховного Меджлиса НАР в феврале 2017 года. В соответствии с 50-й статьей Конституции НАР изменения в нее выносятся на голосование дважды.

Законопроект о внесении изменений и в Конституцию НАР был снова выставлен на голосование и принят большинством голосов.