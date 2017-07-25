Васиф Талыбов призвал Минналогов и Таможню лучше работать

Председатель Верховного Совета Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов призвал усилить дисциплину в органах власти для ускорения социально-экономического развития автономной республики. Об этом Васиф Талыбов заявил, выступая на шестой сессии Верховного Меджлиса НАР пятого созыва.

В качестве основных параметров, обуславливающих макроэкономическую стабильность на следующие 6 месяцев, Васиф Талыбов указал исполнение прогнозов государственного бюджета.

«Министерство налогов и Госкомтаможни должны добиться своевременной выплаты всех налогов и пошлин. Для обеспечения бюджетных доходов Министерству финансов необходимо усилить контрольные меры», - сказал он.