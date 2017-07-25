Гурбан Гурбанов: «Шериф» сделал что хотел, но 0:0 – это неплохо»

Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов прокомментировал первый матч своей команды против молдавского «Шерифа» в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, который завершился со счетом 0:0.

«Игра получилась ожидаемо сложная, - говорит наставник. - Матч еще раз показал, что слабых команд в Лиге чемпионов нет. В чем-то наша игра не получилась, но я остался доволен. Ребята боролись до конца. 0:0 – неплохой результат, мы не пропустили дома. Теперь постараемся лучше подготовиться к ответной встрече.

Спасибо болельщикам. Они очень хотели, чтобы мы забили. У нас были моменты вплоть до последних минут.

Как я и говорил, «Шериф» играет по разным схемам. И мы это увидели сегодня. Во втором тайме мы играли лучше. Дома они будут играть в более атакующем стиле, и мы должны быть к этому готовы.

У «Шерифа» хороший тренер, при котором команда хорошо обороняется. Можно сказать, что «Шериф» сегодня смог сделать то, что хотел.

«Шериф» оказался даже лучше, чем мы ожидали. Это очень опытная команда. Как я говорил, у них семь новых игроков. Сегодня мы узнали «Шериф» еще лучше. Эта команда умеет играть на результат. Когда мы играем от обороны, нашим болельщикам это кажется странным, они не очень довольны. А «Шериф» может обороняться все 90 минут. Это их стиль. Но чем больше пустых зон, тем легче будет нам играть против них. Дома «Шериф» будет играть совсем иначе. Поэтому и мы поменяем свою игру.

Травма Якуба Жезничака? Надеюсь, он получил не очень серьезную травму. Просто повреждение было болезненным. Надеюсь, что врачи скажут, что он приступит через пару дней к тренировкам.

Тех игроков, которые физически не совсем готовы, мы должны подтянуть. От игры к игре они будут прибавлять. Еще есть неделя до ответного матча. Будут играть те, кто лучше готов».

Главный тренер «Шерифа» Роберт Бордин заявил после матча следующее:

«Была очень сложная игра. В первом тайме мы хорошо играли, во втором нам было намного сложнее, так как мы в основном играли у своих ворот. Я и вчера говорил, что будет трудно, потому что у «Карабаха» есть прекрасные нападающие. Плюс сказывалось давление болельщиков. Трибуны давили на нас и нам было сложно. Но мы могли сыграть лучше.

Я и вчера говорил, что «Карабах» хорошо играет с мячом. Мы закрыли фланги и усложнили сопернику игру. В гостях наша главная задача играть на контратаках. В первом тайме у нас это получилось. По-другому мы играть не могли. Конечно, мы могли лучше контратаковать. Наш нападающий оставался в одиночестве, ему, увы, никто не помогал.

Мы не нанесли ни одного удара по воротам «Карабаха»? Видимо, вы плохо смотрели игру. У ворот «Карабаха» тоже было напряженно. Но во втором тайме мы не могли атаковать. Атаки по флангам на наши ворота усилились, и мы должны были перекрывать фланги».