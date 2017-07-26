Семидневные военные учения частей 58-й российской армии на Северном Кавказе, в том числе на территории оккупированной Южной Осетии, совсем не беспочвенно вызвали тревогу в Грузии, Азербайджане и Иране.

16 тысяч военнослужащих при поддержке современной боевой техники – мощная сила. Собственно, для демонстрации силы и для того, чтобы вызвать тревогу, все и затевалось. Признать эти опасения беспочвенными не позволяет уже факт продвижения российских военных в направлении села Карапила Каспского района Грузии и переход под их контроль части нефтепровода Баку – Супса.

Очевидно, русские войска решили в этот раз совместить, как говорится, приятное с полезным: отодвинуть часть границы на ее советский уровень и попугать соседей. Пугать – такова с некоторых пор миссия российской армии.

Подобная история развивается в Беларуси, где на сентябрь назначены российско-белорусские учения «Запад-2017». По поводу их потенциальной опасности высказались многие политики и военные как в Украине, так и в странах Балтии. О прозрачности учений просили Россию командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес и верховный главнокомандующий вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти.

При том что НАТО, обладая огромным совокупным потенциалом, имеет куда меньше оснований опасаться России, чем, например, Грузия или Азербайджан. Не обошлось и без предположений о возможной мягкой оккупации Беларуси. Сказать, что у белорусской стороны по этому поводу тоже не возникало сомнений, нельзя. Недаром в качестве наблюдателей белорусы пригласили в том числе представителей стран НАТО и самого генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Тем не менее вопросы все равно остались: в частности, мало кто верит, что число военнослужащих, которые примут участие в учениях, составит официально объявленные 13 тысяч человек. Говорят, что и 100 тысяч может оказаться не пределом. И хотя власти Беларуси всячески уверяют, что «Запад-2017» не перерастет в настоящее столкновение с Западом, не окажется подготовкой удара по Украине с севера и не приведет к появлению на территории страны российских военных баз, в этих уверениях есть и доля попытки успокоить самих себя.

Непредсказуемость – вот нынче главный товар России на международной арене. Чтобы им успешно торговать, нужно всегда и везде создавать ситуацию неопределенности, богатую на неожиданные повороты. Сказать, будто в Кремле уже готовы к каким-то резким действиям на Кавказе или в той же Беларуси, наверняка нельзя, но что под рукой имеется план, который при случае может быть запущен, можно не сомневаться.

История с Крымом научила этому. Она также научила тому, что Россия предпочитает «гибридные» нападения, когда важную подготовительную работу делают прямые или косвенные агенты на территории, которая подвергнется агрессии.

В Грузии в качестве такой силы рассматривают «Альянс патриотов», находящийся будто бы на российской подкормке. Сложно судить, насколько такие опасения имеют почву под собой, и насколько партия, едва набравшая 5% на парламентских выборах, может всерьез влиять на внутреннее положение в Грузии.

А вот в Азербайджане такой силой похоже готовится стать один из противников официального Баку - экс-вице-премьер Аббас Аббасов, которого Кремль неожиданно и без всяких поводов почему-то поздравил с успешной предпринимательской деятельностью.

Пророссийская Грузия или Грузия, оккупированная Россией, означает для Азербайджана резкое ухудшение стратегического положения и прямую угрозу, особенно учитывая наметившийся союз России с Ираном. Пока эта опасность выглядит очень умозрительно, и российские учения действительно больше выглядят, как учения, хотя и весьма серьезные. Но украинский опыт учит: лучше опасность переоценить, чем недооценить.