В Германии задержали азербайджанского капитана

Водная полиция Германии задержала 177-метровый сухогруз, плывший под Панамским флагом. Судно пристало у пристани в портовом городе Бремерхаффен, который вместе с находящимся в 60 километрах от него Бременом образует землю Вольный ганзейский город Бремен.

Поднявшиеся на борт корабля следователи выявили грубое нарушение экологических норм. В качестве отходов на корабле находились нефтепродукты. Согласно правилам, заходить в немецкие порта с такими отходами категорически запрещается.

Водная полиция Германии возбудила уголовное дело и задержала капитана корабля – 53-летнего гражданина Азербайджана. Однако в настоящее время он отпущен под залог в 10 тысяч евро.

Следователи отмечают, что экологические преступления в Германии лишь на первый взгляд кажутся безобидными, но за них предусмотрены суровые наказания. Дальнейшую судьбу сухогруза и азербайджанского капитана определит суд.