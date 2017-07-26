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Две женщины из Баку перевернули мир моды в США наши за бугром

Автор: Отдел информации 

Две лучшие подруги Рена Абрамова и Джулия Аббасова готовятся войти в историю американской моды, осуществив революцию в производстве нижнего белья для женщин.

Дружба Рены Абармовой и Джулии Аббасовой длится уже более 11 лет. Несмотря на то, что они оба приехали в США из Баку, впервые они познакомились в Нью-Йорке. Теперь близкие подруги превратились и в надежных бизнес-партнеров.

Женщины изобрели бандельетты, которые предназначены для одевания поверх чулок, во избежание болезненных ощущений, которые они приносят своим трением.

Изобретение Абармовой и Аббасовой появилось совсем недавно, но уже успело произвести фурор. Бандельетты уже можно встретить в магазинах многих крупных сетей одежды в США и стоят 16 долларов за пару.

Учитывая ажиотажный спрос на товар не исключено, что подруги очень быстро превратятся в долларовых миллионеров. Абрамову и Аббасову уже зовут на различные ток-шоу на американском телевидении, и они успели даже засветиться в TODAY Show на канале NBС.

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