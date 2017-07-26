В США одобрили новые санкции против России

Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект о дополнительных санкциях против России, сообщает «Дождь».

Законопроект, если его подпишет президент США Дональд Трамп, вводит новые санкции, закрепляет предыдущие ограничения на уровне закона, а также ограничивает возможность президента снимать ограничения.

За поправки проголосовали 419 конгрессменов, против — трое. Когда он поступит на рассмотрение в сенат, пока не сообщается.

Ранее сенат почти единогласно принял похожий законопроект, однако поправки так и не были рассмотрены в палате представителей, которая объяснила это процедурными вопросами к документу.