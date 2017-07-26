Подписаться на уведомления
 

В США одобрили новые санкции против России

 

Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект о дополнительных санкциях против России, сообщает «Дождь».

Законопроект, если его подпишет президент США Дональд Трамп, вводит новые санкции, закрепляет предыдущие ограничения на уровне закона, а также ограничивает возможность президента снимать ограничения.

За поправки проголосовали 419 конгрессменов, против — трое. Когда он поступит на рассмотрение в сенат, пока не сообщается.

Ранее сенат почти единогласно принял похожий законопроект, однако поправки так и не были рассмотрены в палате представителей, которая объяснила это процедурными вопросами к документу.

599 просмотров


Старости
Сергей Марков: «Дружба Азербайджана и России не по душе МИД России»
Сергей Марков: «Дружба Азербайджана и России не по душе МИД России»
Наша погода
Сегодня 31° / 24°
27 Июл 33° / 23°
28 Июл 34° / 24°
29 Июл 35° / 26°

Наши деньги
1 USD   =   1.7012 AZN
1 EUR   =   1.9839 AZN
1 RUB   =   0.0284 AZN

Новостная лента

В США одобрили новые санкции против России
Женщина с малолетними детьми бросилась под поезд Страшное самоубийство в Шамкире
Две женщины из Баку перевернули мир моды в США наши за бугром
В Германии задержали азербайджанского капитана
Трамп решит судьбу Ирана за 24 часа
Рогозин написал грустную песню о любви видео
Трамп разочаровался в своем Генпрокуроре
Попугать российскими танками и Аббасом Аббасовым наш комментарий
Мировые цены на нефть растут
Гурбан Гурбанов: «Шериф» сделал что хотел, но 0:0 – это неплохо»
Васиф Талыбов призвал Минналогов и таможню лучше работать
Нахчыван меняет свою Конституцию
Госдеп США опроверг отставку Тиллерсона
Новая ставка Кремля в Грузии
Палестина отказалась восстанавливать отношения с Израилем
Средний класс Азербайджана устремился в Чехию новый виток
Чеченцы с битами напали на сирийца в Австрии
«Карабах» не смог обыграть «Шериф» Лига чемпионов; видео; обновлено
Перевернувшийся азербайджанский грузовик заблокировал трассу «Кавказ» видео
Халифа Хафтар принес мир в Ливию
Amnesty International обвинили в связях с Гюленом
Moody’s повышает рейтинги Межбанка
В Дагестане нашли похитителя министра
Посольство в Чехии о поставках вооружения в Афганистан на азербайджанских самолетах
Чавушоглу заявил о победе над оттоком мигрантов
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться